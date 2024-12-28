За словами Лізи, вагітні публікують красиві фото з округлим животиком. Вони до останнього багато гуляють, займаються спортом, працюють та ведуть активний спосіб життя, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Глінської.

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І от, якщо ти не вписуєшся в ці рамки, зʼявляється руйнівне внутрішнє відчуття, що з тобою щось не так, бо все ж це природно для жінки. Щоб підняти цю тему, я довго вагалась, аж поки не отримала від вас тисячі повідомлень, що я не одна така!,

– зазначила Ліза Глінська.

Зірка шоу "МастерШеф" каже, що довго чекала на дітей, тому боялася зізнатися собі, що їй складно, страшно, боляче, що вона втомилася. Адже жінка нібито має відчувати лише щастя.

Я постійно казала, що вагітність – це не хвороба, тому довго не дозволяла собі збавляти оберти. Аж поки мене не зупинила лікарня і діагноз прееклампсія,

– розповіла кондитерка.

Ліза Глінська розповіла про свою складну вагітність

Глінська зізналася, що у цей період були токсикоз, кашель, задишка, печія, здуття, набряки, біль, а тиск стрибав майже три місяці. Білок у сечі був зашкалював, а нирки не справлялися з таким навантаженням.

Головний біль, ноги, які не ходять і скажено печуть... Пальці рук, які не згинаються… Обличчя – це окрема тема: одне око постійно запливало, тож я нікого не хотіла бачити, навіть себе. Крапельниці, консиліуми й кожен день для моїх маленьких крихіток на вагу золота,

– поділилася Глінська.

Ліза Глінська розповіла, що все розпочалося на 27-28 тижні вагітності. Однак кондитерка була готова терпіти та пройти цей складний шлях, лиш би діти з'явилися на світ. Вона звернулася до інших жінок, аби підтримати їх та наголосила на тому, що вони – не одні та цілком нормальні.

Нас дуже багато таких жінок, для яких вагітність і пологи – це не просто. Але складні моменти забуваються швидко, запевняю вас… Як тільки притискаєш до грудей цих маленьких янголяток,

– додала Ліза.

Нагадаємо, Ліза Глінська розповіла, що вперше стала мамою в грудні. Колишня суддя шоу "МастерШеф" народила двох донечок, яких назвала Поліною та Соломією.