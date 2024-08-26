Днями американська співачка розкрила причину розриву з актором – "нездоланні розбіжності". Водночас артистка поверне собі дівоче прізвище Лінн Лопес та відмовиться від родового імені ексчоловіка – Аффлек.

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Тепер інсайдер повідомив, що саме стало останньою краплею у стосунках Дженніфер і Бена. Річ у тім, що співачку дратував нестабільний емоційний стан чоловіка. Попри сильне кохання, артистка більше не могла терпіти зміни настрою коханого.

Правда в тому, що було багато любові, але також, на жаль, стали очевидними постійні перепади настрою Бена, які він не міг приховати від преси, як би він не намагався,

– повідомило джерело.

Ба більше, близьке оточення Аффлека неодноразово дивувалося непередбаченій поведінці актора. За словами інсайдера, Бен з щасливого чоловіка легко ставав похмурим і непривітним.

Нагадаємо, взимку 2024 року в мережі заговорили про ймовірні проблеми у стосунках Лопес і Аффлека. Дженніфер все частіше з’являлася на публіці без Бена, а згодом зірки почали жити окремо. 20 серпня 2024 року співачка офіційно подала заяву на розлучення, у день 2-ї річниці весілля з актором.

Артистка не вимагатиме виплати аліментів від Бена, але пропонуватиме йому поділити спільне майно. Однак, виконавиця не пояснила, як саме відбуватиметься процес.