Ролик з'явився в інстаграмі MAKEUP напередодні Нового року, пише 24 Канал. Подробиці скандалу і як команда відреагувала на критику – дізнавайтеся у матеріалі.

У відео зобразили пару, яка думає над планами на Новий рік. Чоловік питає у коханої, чи вона не проти, якщо на святкуванні буде його "колега Жека". Пізніше виявилося, що це жінка.

31 грудня Женя прийшла в гості до пари й почала відверто фліртувати з чоловіком. Така поведінка обурювала його обраницю. Наприкінці ролику вона застукала коханого у ліжку з Женею.

Очевидно, що насправді Женя – коханка чоловіка, тож ситуація виглядає доволі абсурдною.

Рекламний ролик MAKEUP / відео з інстаграму інтернет-магазину

Зауважимо! Наразі MAKEUP видалив скандальне відео.

Як на відео відреагували в мережі?

"Такого лайна я ще не бачила. А, вже бачила".

"Нікому з команди не спало на думку, що це пізд*ц?"

"Дуже погана реклама, яка принижує цінність відносин, довіри, інтелекту. Гумору тут не побачила. Суцільне обурення".

"Уже всі бачили, як свою ЦА (цільова аудиторія – 24 Канал) MAKEUP привітав з Новим роком? Я вже годину відходжу від побаченого. Їхнє останнє відео – це вже навіть не дно, це пізд*ц".

Люди обурені новим рекламним роликом MAKEUP / Скриншот з інстаграму

Як відреагувала команда MAKEUP?

У команді MAKEUP уже відреагували на критику. Вони наголосили, що не мали наміру когось образити.

Це відео не знімалось як рекламне. Його ідея – про підтримку себе, і було зняти у гіперболізованій формі. Головний меседж – такий самий, як і в інших попередніх відео: піклуватися про себе і знаходити внутрішню опору, щоб сяяти в будь-якій ситуації,

– йдеться у коментарі MAKEUP.

Коментар MAKEUP щодо останнього відео / Скриншот з інстаграму

Що відомо про MAKEUP?