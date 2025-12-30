Ролик з'явився в інстаграмі MAKEUP напередодні Нового року, пише 24 Канал. Подробиці скандалу і як команда відреагувала на критику – дізнавайтеся у матеріалі.
У відео зобразили пару, яка думає над планами на Новий рік. Чоловік питає у коханої, чи вона не проти, якщо на святкуванні буде його "колега Жека". Пізніше виявилося, що це жінка.
31 грудня Женя прийшла в гості до пари й почала відверто фліртувати з чоловіком. Така поведінка обурювала його обраницю. Наприкінці ролику вона застукала коханого у ліжку з Женею.
Очевидно, що насправді Женя – коханка чоловіка, тож ситуація виглядає доволі абсурдною.
Рекламний ролик MAKEUP / відео з інстаграму інтернет-магазину
Зауважимо! Наразі MAKEUP видалив скандальне відео.
Як на відео відреагували в мережі?
- "Такого лайна я ще не бачила. А, вже бачила".
- "Нікому з команди не спало на думку, що це пізд*ц?"
- "Дуже погана реклама, яка принижує цінність відносин, довіри, інтелекту. Гумору тут не побачила. Суцільне обурення".
- "Уже всі бачили, як свою ЦА (цільова аудиторія – 24 Канал) MAKEUP привітав з Новим роком? Я вже годину відходжу від побаченого. Їхнє останнє відео – це вже навіть не дно, це пізд*ц".
Люди обурені новим рекламним роликом MAKEUP / Скриншот з інстаграму
Як відреагувала команда MAKEUP?
У команді MAKEUP уже відреагували на критику. Вони наголосили, що не мали наміру когось образити.
Це відео не знімалось як рекламне. Його ідея – про підтримку себе, і було зняти у гіперболізованій формі. Головний меседж – такий самий, як і в інших попередніх відео: піклуватися про себе і знаходити внутрішню опору, щоб сяяти в будь-якій ситуації,
– йдеться у коментарі MAKEUP.
Коментар MAKEUP щодо останнього відео / Скриншот з інстаграму
Що відомо про MAKEUP?
MAKEUP – відомий інтернет-магазин, де продається доглядова косметика для обличчя, волосся і тіла, декоративна косметика, парфумерія, аксесуари, техніка та інше.
На сайті зазначається, що MAKEUP напряму співпрацює "з провідними компаніями індустрії, аби клієнти отримували лише оригінальну продукцію".