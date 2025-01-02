У вівторок увечері Меланія Трамп викликала захват у багатьох людей своїм вишуканим вбранням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HOLA.

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У Мар-а-Лаго дружина Дональда Трампа з'явилася в елегантній чорній сукні з вирізом від Versace, яка вдало підкреслювала її фігуру. Привертало увагу не лише декольте, але й розріз до стегон. Образ Меланія доповнила чорними туфлями на високих підборах, також вона розпустила волосся і зробила свій фірмовий макіяж.

Новообраний президент США для події обрав класичний чорний смокінг, краватку-метелик та чорні туфлі.

Дональд та Меланія Трамп / Фото Getty Images

Дональд і Меланія Трамп у Мар-а-Лаго / Фото Getty Images

Крім того, у мережі з'явилося відео зі святкування, на якому Меланія Трамп танцює під легендарну пісню Village People YMCA, підспівує та усміхається. Збоку підтанцьовує її чоловік.

Повідомляється, що на заході також були присутні Ілон Маск з сином та матір'ю.