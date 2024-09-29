Відтак, вирішила поділитися, як пройшов цей час. Менді виставила перші кадри донечки у своєму інстаграмі.

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Так, на фото можна побачити як новонароджену дівчинку, так і Мур з чоловіком та їхніх двох синів.

Один тиждень з нашою Лу,

– зазначила під фотографіями акторка.

Зауважимо, зіркове подружжя назвало донечку Луїза Еверетт Голдсміт. Що цікаво, раніше Менді Мур показувала фото з пологового.