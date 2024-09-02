Зірковий бомонд вже привітав українців зі святом. Про те, як знаменитості повели своїх дітей до навчальних закладів – читайте в матеріалі Show24.

Цікаво Як виглядає в реальному житті Соломія Опришко, яка ховалася під образом Klavdia Petrivna

Григорій Решетник опублікував свіжі фото зі своїми синами-школярами – Олександром, Дмитром та Іваном. Чоловік висловив щирі вітання українцям.

Цей момент настав – усі наші сини тепер школярі. Вітаємо всіх дітей і батьків з новим навчальним роком! Нехай він стане переможним для нашої країни,

– написав ведучий.

Тарас Тополя прийшов на свято дітей разом з дружиною – співачкою Alyosha. Артист поділився роздумами щодо нового покоління маленьких українців і побажав усім миру.

Діти, що за 2,5 роки повномасштабної війни навчилися розрізняти звуки "виходів" і "прильотів". Які навчилися спати в укриттях і на станціях метро. Це ті саме діти, які радісно одягають свої святкові вишиванки й сміливо крокують на свято Першого дзвоника,

– зазначив фронтмен гурту "Антитіла".

Маша Єфросиніна завітала на шкільну лінійку свого сина Олександра. Вона показала хлопця, вбраного у святкову вишиванку, який разом з однокласниками прийшов на захід.

Неймовірна концентрація заспаних дітей і батьків. Такий щемливий день у нашому такому емоційно рваному житті,

– зазначила ведуча.



Маша Єфросиніна повела сина до школи / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анна Саліванчук також відвідала шкільне свято свого сина Гліба, який пішов у третій клас. Зірка показала нові фото з дитиною, одягнену у вишиту сорочку.



Анна Саліванчук з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Оля Полякова прийшла до школи разом зі своєю молодшою донькою Алісою.

"Рідна школа. Щастя повернулось", – розповіла артистка.



Оля Полякова з молодшою донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч разом зі своєю дружиною, піарницею Юлою, відвідав шкільну лінійку своїх доньок Аліси та Лоліти. Зірки показали святкові букети, які їхні діти вручили вчителям.

Дякую силам оборони за можливість нашим дітям відвідувати школу. З розумінням реалій, але з оптимізмом і вірою в майбутнє. Цінність просто бути у своїй школі зараз неймовірна,

– запевнив шоумен.

Монатік показав світлину, на якій постав разом з дружиною та синами-школярами. Сім'я зробила знімок на тлі шкільної фотозони.

"Всіх вітаю з початком нового навчального року! Бажаю всім терпіння та спокою!" – підкреслив артист.

Тімур Мірошниченко ведучий повів двох доньок у перший клас. Його дружина Інна показала відео, на якому Мія та Ангеліна відвідали лінійку й уроки.

2 вересня зірки повели своїх дітей до школи. Однак, колись і самі знаменитості відвідували навчальні заклади. Пропонуємо вам дізнатися, який вигляд мали зірки у шкільні роки.