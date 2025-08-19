Чоловік Нати, Артем Любаренко, тим часом залишався в Україні. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Білозерова виданню "Фокус".

До слова Друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю та їхню останню зустріч

Євген Білозеров розповів, що вони з Натою Лайм часто переписувались. Дівчина пропонувала ідеї для нових відео і надсилала фотографії ремонту стоматологічної клініки, яку створювала разом з чоловіком.

Блогер пригадав, що Артем Любаренко зателефонував йому на наступний день після загибелі коханої.

Шокуюча новина – як грім серед ясного неба. Тоді було більше питань, ніж відповідей. Через день знову списались. Я запитав, чи буде він писати про це публічно, бо у Нати доволі велика аудиторія. Сказав, що не буде приховувати факт її смерті, і якщо хтось запитає – буде казати, як є, але писати про це в інтернеті (скажімо, на її сторінці) не бачить сенсу, оскільки Ната останні 4 роки уникала публічності,

– поділився Білозеров.

Про те, що блогерка померла знали лише її рідні й близькі друзі. Та нещодавно у мережі поширили фото могили Нати Лайм, тож родичі дівчини, її чоловік і Євген почали отримувати багато питань.

Дійшло до того, що люди почали будувати найбезглуздіші теорії її зникнення. Артем попросив, щоб я про це написав у себе, бо він, як і Ната, перестав бути публічним з 2020-го,

– додав блогер.

Євген Білозеров повідомив, що подругу поховали в Україні. Дітей у неї не було.

Що відомо про загибель Нати Лайм?

Нагадаємо, що Ната Лайм померла 28 квітня 2025 року, але публічно про це повідомили лише днями. Блогерка загинула внаслідок падіння з балкона. Останні роки вона боролася з депресією.

"Втім, в голові не вкладається, що це могло саме так закінчитись. Про причину депресії мені важко сказати. Але, як виявилося, частково через це вона припинила знімати відео у кінці 2020 році", – зазначав Білозеров.