Наталка Карпа в інтерв'ю Show 24 розповіла, що найбільш особлива пісня на час великої війни – це одна з її улюблених стрілецько-повстанських композицій.

Мова йде про пісню "Ой у лузі червона калина", яку й сама Наталка Карпа виконувала у 2014 році.

Дуже класно, що Хливнюк її по-своєму інтерпретував і вона залетіла в маси, народи, весь світ. Я мегащаслива, що ця пісня стала висхідна, наша, потрібна для підняття духу. Бо це наша історія, ментальність, це наша правда,

– поділилась виконавиця.

Однак і в репертуарі Наталки Карпи є особливий трек. Це пісня "Колискова війни". Через слово "війна" у назві багато платформ зменшили трафік, тому їй не вдалося стати хітом.

"Для мене це особлива пісня, бо вона про наш біль, наш спокій, який забирає у нас ворог, і про нашу землю. Я є авторкою музики й тексту, написала сама. Шкода, що вона вийшла недооцінена. Але я вірю, що вона колись все-таки завоює серця слухачів", – зазначила артистка.

Наталка Карпа – "Колискова війни": дивіться відео онлайн

Наталка Карпа про нову пісню "Море"

Нещодавно співачка презентувала новий трек "Море". Його автором став продюсер Наталки Карпи, з яким вона працює вже більш як 20 років.

Ми з моєю візажисткою посперечалися, чи переплюне вона "Літо-Літо", чи ні. Тому що, якщо взяти всі показники й статистику моєї діяльності, то топова пісня у Наталки Карпи – "Літо-Літо". Ця пісня вже стільки років тримається в чарті моєї творчості. Думала, може "Сонцезалежна", але ні. Можливо, "Море" – наступний потенційний хіт, – висловилась артистка.

Наталка Карпа & Caroline – "Море": дивіться відео онлайн