В інтерв'ю Show 24 Наталка Карпа перелічила сучасних виконавців, музика яких їй подобається найбільше. Співачка підкреслила, що новий виток артистів, що з'явився у часі великої війни – "мегакрутий".

Насправді у моєму плейлисті є багато тих, хто підірвав чарти у період повномасштабної війни. Починаючи від ROXOLANA, KOLA, YAKTAK. Ми відкрили "Пиріг і Батіг", хоч вони давно існують,

– поділилась Наталка Карпа.

Виконавиця зізналась, що також дружить з артистом VAHA, якого також відкрила у період вторгнення. Окрім того, вона відзначила творчість Світлани Тарабарової та хору "Гомін".

Як Наталка Карпа ставиться до музики, створеної ШІ?

У топи музичних чартів зараз часто потрапляє музика, створена штучним інтелектом. Наталка Карпа поділилась, що деякі автори, з якими вона співпрацює, справді використовують ШІ для створення пісень. Наприклад, це дає можливість зрозуміти, як може звучати композиція.

Але мені все-таки здається, що жива вкладена енергія, душа, серце, точно звучать по-іншому. Можливо, ми стоїмо на початку величезної ери ШІ і роботизації. Не знаю, чи в тому напрямку людство рухається... Як кажуть, дасться чути, поживемо – все побачимо,

– поділилась Наталка Карпа.

