Так, сім'я Мірошниченків пішла в коридор, коли пролунала повітряна тривога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Інни.

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На фото, яке Інна Мірошниченко опублікувала в інстаграм-сторіс, Марсель, Мія та Ангеліна лежать на підлозі в коридорі, вкриті ковдрами. Попри складний та тривожний ранок, діти усміхаються. Варто зазначити, що подружжя також виховує сина Марка, якого немає на світлині.

Раночок коридорний,

– коротко підписала фото Інна.

Діти Інни та Тімура Мірошниченків / Скриншот з інстаграму

Згодом Тімур Мірошниченко поділився відео з дітьми, на якому вже є всі четверо.

Недоспані, але щасливі,

– написав Тімур.

Тімур Мірошниченко опублікував відео з дітьми

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