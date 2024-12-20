Так, сім'я Мірошниченків пішла в коридор, коли пролунала повітряна тривога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Інни.
Важливо Київ у вогні після ракетної атаки: все, що відомо про наслідки удару по столиці 20 грудня
На фото, яке Інна Мірошниченко опублікувала в інстаграм-сторіс, Марсель, Мія та Ангеліна лежать на підлозі в коридорі, вкриті ковдрами. Попри складний та тривожний ранок, діти усміхаються. Варто зазначити, що подружжя також виховує сина Марка, якого немає на світлині.
Раночок коридорний,
– коротко підписала фото Інна.
Діти Інни та Тімура Мірошниченків / Скриншот з інстаграму
Згодом Тімур Мірошниченко поділився відео з дітьми, на якому вже є всі четверо.
Недоспані, але щасливі,
– написав Тімур.
Тімур Мірошниченко опублікував відео з дітьми
Що відомо про російську атаку на Київ 20 грудня
Нагадаємо, що ворожі ударні БпЛА атакували Київ ще вночі. Вранці у столиці України знову прогриміли вибухи – Росія здійснила удар ракетами, зокрема йдеться про "Іскандер-М"/KN-23".
Станом на 12:11, як повідомили в КМДА, одна людина загинула. За медичною допомогою звернулися 12 постраждалих, 6 із них госпіталізували. Падіння уламків зафіксували в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах Києва.
Зауважимо, що уламки пошкодили тепломагістраль в Голосіївському районі. Так, повідомлялося, що без тепла залишилося 630 житлових будинків, школи, садочки та лікувальні заклади. Однак Віталій Кличко повідомив, що до осель вже почало повертатися тепло.