Тепер друзі та односельці Соломії Опришко, яка ховалася за маскою Klavdia Petrivna, діляться подробицями її життя. За словами жителів села Гірне на Львівщині, звідки родом артистка, "усі знали про неї, але мовчали".

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Так, вони зазначають, що Соломія з дитинства полюбляла співати. Її голос зачаровував усіх жителів села.

Мені дочка сказала – ти знаєш, що то Соломія Опришко? А я – я не вірю, як це так? Вона – так, то просто такий псевдонім, і просто ніхто не знає,

– розповіла Галина Орел.

Згодом Опришко вступила до Дрогобицького музичного коледжу. Вона здобула освіту за спеціальністю – "Скрипка". Також дівчина грала в симфонічному, камерному й народному оркестрах.

Втім, лише у червні 2024 року співачка отримала диплом про закінчення навчального закладу. Про успіх 19-річної Klavdia Petrivna знали усі в коледжі, але старанно приховували особистість інкогніто-виконавиці.

Як її почали дуже розповсюджувати в інтернеті, то хтось там казав, що не може вона так співати. А я кажу – ви не чули, як вона співає в електричці "Стрий-Славське". Тобто, ми їздили на екскурсії і її спів був просто чудовий, люди завжди заслуховувались,

– поділилася Любов Мись, викладачка Соломії.

За словами керівника Дрогобицького музичного коледжу Юрія Чумака, він особисто дізнався про кар'єру співачки після розмови з її продюсерами. З ними чоловік мав домовленість – зберегти інтригу особистості Klavdia Petrivna та дати можливість їй отримати диплом навчального закладу.

Односельці Klavdia Petrivna про співачку: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, після масштабних концертів загадкової співачки блогер Олег Машуковський вирішив показати спільне фото з нею. Чоловік розкрив, який вигляд має Соломія Опришко в реальному житті.