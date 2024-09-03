Так, 30 і 31 серпня пройшли перші виступи Klavdia Petrivna у Палаці спорту. Саме тоді виконавиця вперше показала своє обличчя, підтвердивши здогадки фанів, що вона – Соломія Опришко з Львівщини.

Цікаво Від тіктоку до "Палацу спорту": що відомо про Соломію Опришко, яка виявилася Klavdia Petrivna

Після масштабних концертів загадкової співачки блогер Олег Машуковський вирішив показати спільне фото з нею. Чоловік розкрив, який вигляд має Соломія в реальному житті.

У своїх соцмережах він опублікував світлину, на якій постав з Опришко. Дівчина позувала без звичних для неї капелюхів та окулярів. Водночас на обличчі Соломії немає макіяжу. На фото зірки обіймаються та усміхаються в камеру.



Олег Машуковський і Соломія Опришко / Фото з тіктока блогера

Нагадаємо, під час дебютних концертів у "Палаці спорту" Klavdia Petrivna вразила викриттям своєї особистості. Під час виконання однієї з пісень вона вийшла на сцену без капелюха, але в окулярах. Глядачі побачили перед собою молоду дівчину зі світлим довгим волоссям, вбрану у білий костюм зі стразами. Згодом артистка постала з іншою зачіскою та зняла окуляри. Так, українці впевнилися, що Klavdia Petrivna – Соломія Опришко.

Що цікаво, інкогніто-співачка опублікувала відео з концерту, де показала своє обличчя на офіційних сторінках у соціальних мережах.