Катерина Усик опублікувала нові знімки в інстаграм-сторіз. Дружина українського боксера показала, як зірковий батько проводить час з наймолодшою донечкою.

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Олександр Усик постав перед камерою, тримаючи молодшу доньку Марію на руках. Нові сімейні фото зачарували мережу.



Олександр Усик з донькою / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Усик



Олександр Усик з донькою / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Усик

Нагадаємо, відомий український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Це 13-річна Єлизавета, двоє синів: Михайло і Кирило. Наймолодша донечка Марія з'явилась на світ 28 січня цього року.

Олександр та Катерина познайомилися ще у Сімферополі. Вони одружилися в Криму у 2009 році. На той час Катерина була вагітна, а через недовгий час у подружжя народилась перша донька.