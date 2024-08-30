Шоумен поцікавився у виконавиці, чи є світова зірка, якою вона надихається. Реакція Олі на питання здивувала усіх.

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Руслан припустив, що, можливо, Полякова орієнтується на Бейонсе або Тіну Тернер, на що отримав різку відповідь від українки. Артистка запевнила, що надихається сама собою. Водночас Сенічкін назвав її думку "стандартною", через що згодом отримав бурхливу реакцію Олі.

Чого це вона стандартна? Де ви бачили таку артистку? Ні, ну правда. Я хочу просто, щоб ти мені назвав!

– сказала Полякова.

За словами співачки, Бейонсе вкрала в неї ідею використати диско-коня на великій сцені. У 2014 році Оля сиділа на такій декорації під час шоу у Києві, а згодом американка приголомшила глядачів схожою фішкою.

Руслан вкотре наголосив, що зрозумів, на кого орієнтується Полякова. Однак, виконавиця емоційно вдарила долонею стіл і запевнила, що чоловік не розуміє, про що говорить.

На що Бейонсе орієнтується! Та що ти говориш якусь фігню!

– відповіла Оля.

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Нагадаємо, днями Полякова розповіла про конфуз, який стався з нею дорогою з Польщі в Україну. Співачка ледь встигла сісти на потяг, але її речі залишилися на пероні.