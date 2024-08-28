Виявляється, виконавиця ледь встигла сісти на потяг, який прямував з Польщі до України. Однак, речі Олі залишилися на пероні.

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За словами Полякової, вона запізнилася на літак у Франції, через що їй довелося повторно купувати квитки. Співачка прилетіла до Польщі, де на неї чекала пересадка на потяг в Україну. Втім, дорогою до вокзалу сталося ДТП, тому Олі довелося стояти в заторі.

Артистка почала хвилюватися, оскільки могла запізнитися на потяг, тому вирішила шукати найближче таксі. Знайшовши транспорт, в якому вже їхала дівчина, співачка захотіла підсісти, але несподівано отримала відмову.

І ця коза українська не дозволила мені сісти в таксі. Вона встигла, а я дивом потрапила. Ми проїхали той поворот, і я влетіла в потяг. Водійка залишилася на пероні з речами, завтра буде окремо відправляти в Україну,

– поділилася Полякова.

Оля Полякова про інцидент: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями з учасником гурту Slipknot Сідом Вілсоном також стався неприємний інцидент. Він палив органічне сміття, яке через випари газів вибухнуло на подвір'ї. Внаслідок цього музикант зазнав опіків другого ступеня.