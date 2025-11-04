Деякі українські зіркові пари довели, що справжнє кохання може існувати навіть між партнерами з великою різницею у віці. 24 Канал розповість про закоханих, які знайшли своє щастя всупереч цифрам у паспорті.

Остап Ступка і Маргарита Ткач

Різниця у віці: 35 років

Театрознавиця Маргарита Ткач брала в Остапа інтерв'ю – так вони познайомилися. Згодом Ступка запросив дівчину на виставку. Їхні стосунки зав'язалися блискавично. Зараз пара проживає разом, у них немає конфліктів через побут.

У нього нема відчуття віку свого взагалі. Навіть інколи це в мінус іде, тому що інколи ти з ним як з підлітком, бо він такий трішечки інколи вітряний, десь щось він зробив - він не розуміє, що за це треба відповідати,

– коментувала різницю у віці Маргарита.



Зіркові пари з великою різницею у віці / Фото з інстаграму зірок

Віктор Павлік і Катерина Репяхова

Різниця у віці: 28 років

Катерина з юного віку була фанаткою співака та часто бувала на його концертах. Уперше вони познайомилися у Миколаєві у 2015 році, коли мали номери в одному готелі. Після спілкування у них зав'язалися стосунки, а згодом пара розписалась. Зараз вони виховують сина Михайлика.

У мене дуже активний чоловік, якій ні хвилини не сидить на місці. Він ще дасть жару всім молодим. Я іноді за ним не встигаю,

– зізнавалась Катерина.



Сергій Танчинець та Юліана Корецька

Різниця у віці: 19 років

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та піар-директорка колективу – заручені. Їхні відносини розпочалися через тривалий час після того, як Сергій Танчинець розлучився з дружиною. Про роман стало відомо у травні 2024 року.



Оля Полякова і Вадим Буряковський

Різниця у віці: 16 років

Пара познайомилась на корпоративі, але спершу лише дружила. Та згодом у них закрутився роман. На той час Вадим був одружений, але через Олю вирішив розлучитися. Пізніше вони одружилися. Подружжя виховує доньок Марію та Алісу. Іноді у них стаються кризи та розмови про розлучення, але вже 20 років Оля й Вадим доводять своє кохання.



Володимир Остапчук і Катерина Полтавська

Різниця у віці: 15 років

Володимир і Катерина познайомилися у соцмережах. На першому побаченні вони одразу обговорили все, що їх хвилює – публічність, очікування від цих стосунків та багато іншого. Та схоже, що обоє одразу зрозуміли, що підходять одне одному.

Я думав, що це будуть стосунки батько-дитина. Але потім я зрозумів, що на 22 – вже зріла людина і розумніша, ніж більшість жінок, яких я знав у своєму житті,

– ділився Остапчук.



KOLA та В'ячеслав

Різниця у віці: 13 років

Співачка кілька років тому вийшла заміж за чоловіка, який вже давно живе в Ізраїлі. Вони розписалися у Празі. KOLA оберігає приватність свого обранця, тому майже не показує його в соцмережах.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук

Різниця у віці: 9 років

Телеведуча та її обранець почали спілкуватися завдяки додатку для знайомств. У січні 2025 вони заручилися, а згодом стало відомо, що Леся й Дмитро чекають поповнення. У них народився син Оскар, якого нещодавно похрестили. Ходять чутки, що пара вже одружилась, однак ні Леся, ні Дмитро, наразі це не підтверджують.



Днями вийшло велике інтерв'ю Остапа Ступки. Актор вперше спростував чутки, що нова обраниця стала причиною його розлучення з четвертою дружиною.