Інна Бєлєнь в інтерв'ю Славі Дьоміну зізналась, що її відносини з Анастасією Юзьвак були різними. Спершу її дратував образ конкурентки та її розкутість. Інна вважала, що це не допоможе їй дійти до фіналу, та сталося інакше, передає 24 Канал.

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Коли "Холостяк" вийшов на екрани, Настя почала негативно висловлюватися в бік Інни в соціальних мережах.

Ще вписалась її мама, яка публікує сторіз, де пише: "27-річна незаймана, яка слово секс не може вимовити". Ну розказувати на другому побаченні, в яких позах в голові мене має Саша – це не моя історія. Мені це було не зрозуміло,

– зізналась переможниця шоу.

Інну також неприємно вразив коментар Насті щодо волонтерства. Крім того, переможниця незадоволена тим, що Юзьвак використовує її ім'я, щоб вибудувати свою медійність.

"Вона сказала, що я "начепила маску волонтера", і тому Саша вибрав мене, тільки тому, що це підійшло для СТБ... Спекулює на тому, що був інтим на проєкті, а я лежу з Сашею в одному ліжку і запитую: "Був?", він каже "Ні", – додала Бєлєнь.

Переможниця "Холостяка" визнала, що Анастасія – наповнена і цікава. Її ставлення до колишньої конкурентки багатогранне. Однак на майбутнє Інна попросила дівчину не будувати свою популярність на своєму житті, а не житті Інни, Олександра Терена чи шоу "Холостяк".

Нагадаємо, раніше Олександр Терен та Інна Бєлєнь заявили, що на проєкті "Холостяк" не було інтиму. Водночас Анастасія Юзьвак поставила їхні слова під сумнів та сказала, що секс на шоу був, але не в неї.