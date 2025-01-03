Анастасія Юзьвак в інстаграм-сторіз на своїй сторінці відповіла на популярні запитання глядачів "Холостяка" про проєкт. Одне з них стосувалося інтиму на шоу – про те саме раніше запитували Олександра Терена та переможницю реаліті, пише 24 Канал. На відміну від них, фіналістка стверджує, що близькість на шоу була.

До слова Олександр Терен відреагував на закиди, що цілувався на "Холостяку" за сценарієм

Був, але не в мене. За час проєкту в мене не було можливості навіть на самозадоволення, 2 місяці аскези,

– сказала Анастасія.



Фіналістка "Холостяка" про шоу / Фото з інстаграм-сторіз

Користувачі зауважили, що герой "Холостяка" натомість казав, що інтиму на проєкті не було. На це Юзьвак відповіла з іронією.

"Знайшли, кому вірити", – написала дівчина.



Фіналістка "Холостяка" про шоу / Фото з інстаграм-сторіз

Анастасія також висловилась про те, що для неї було нещирим на проєкті "Холостяк". На її думку, це фінальний вибір Олександра.



Фіналістка "Холостяка" про шоу / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, раніше Анастасію Юзьвак розкритикували через російську мову та зневажливі висловлювання про українських чоловіків. На це дівчина відповіла, що її слова були вирвані з контексту. Щодо мовного питання: Анастасія з дитинства спілкується українською, однак говорить російською з людьми з різних країн для зручності.

Що говорили про інтим на шоу Терен та Бєлєнь

Олександр Терен відповідав, що попри пристрасні поцілунки та інтимні моменти з учасницями, на проєкті не було сексу.

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь підтвердила слова чоловіка. Однак додала, що Олександр був не проти залишитися в її номері після побачення. Та вона тоді ухвалила рішення не серцем, а холодним розумом.