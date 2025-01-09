Інна Бєлєнь розповіла, що була сильнішою за свого чоловіка у шлюбі. Та це не єдине, що стало причиною їхнього розлучення, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Коли починає чоловік з тобою конкурувати, це точно не про баланс у стосунках. Якщо збоку дивитися, я теж була неправа. Свої 50% провалила і він провалив свої,

– пояснила переможниця "Холостяка".

Дівчина зауважила, що багато працювала та мало уваги приділяла цим стосункам. Вона часто не ночувала вдома, а її чоловік водночас не виступав проти.

"Я думала, що це підтримка – коли ти багато працюєш, а він каже: "Молодець, роби більше, інвестуй". А мені все-таки потрібен був чоловік, який скаже: Інно, стоп. Всі гроші світу не заробиш, я хочу провести час з тобою. Я б навіть не сперечалась", – зауважила волонтерка.

Перший шлюб Інни тривав близько чотирьох років. Вона пояснила, що не хотіла розлучатися після появи проблеми, а думала працювати над стосунками. Та навіть після розриву Інна Бєлєнь не шкодує про шлюб, адже за цей час змінилася та виросла.

Життя Інни Бєлєнь після "Холостяка"

Після завершення проєкту волонтерка та бізнесвумен продовжує будувати стосунки з Олександром Тереном. Вона зауважила, що їхні відносини розвиваються не так швидко, як їм хотілося б.

Наразі Інна Бєлєнь не має конкретних планів щодо весілля з Тереном, адже обережно підходить до цього питання після першого шлюбу. Однак вона не проти узаконити стосунки та взяти прізвище чоловіка.