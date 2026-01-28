На слова Стужук відреагував відомий український адвокат Євген Пронін у своєму телеграм-каналі. Він опублікував ролик зі скандальною заявою блогерки.

Не пропустіть Заговорила українською і виправдала війну: чому в мережі обговорюють скандальну Софію Стужук

Софія Стужук назвала Росію "активним агресором", проте вважає, що в країни "немає інтересу вбивати людей", а є інтерес захопити території.

Тобто люди, які вмирають зараз в Україні, вони вмирають за території, за цілісність країни. Вони віддають своє життя за територію, яка цікава владі України,

– сказала вона.

Зрадниця вважає себе єдиною українською блогеркою, яка "нікому не продалася". Стужук стверджує, що "втратила все, щоб залишитись людиною".

Софія зазначила, що дотримується нейтральної позиції щодо війни. Також, за її словами, інші блогери мовчать про російську агресію проти України, адже говорити зараз "не вигідно".

Тому що всі блогери говорили тільки про те, що їм було вигідно. Про те, що просили мене. Коли мене зливали, мені говорили, що я повинна робити: підтримувати конкретний порядок денний, розказувати, хто напав на Україну. Розповідати, що відбувалось на Донбасі всі ці 8 років, чому ми мовчали,

– додала Стужук.

Скандальна заява Софії Стужук: дивіться відео онлайн

Євген Пронін наголосив, що Софія Стужук виправдала війну. Юрист зазначив, що заява блогерки заперечує те, що росіяни свідомо вбивають українців, знімає відповідальність з агресора за воєнні злочини й нормалізує насильство.

Фактично агресія РФ подається Стужук як раціональна і позбавлена злочинного умислу, що є класичним пропагандистським наративом і формою глорифікації агресора,

– додав він.

Пронін підкреслив, що правоохоронцям варто звернути увагу на висловлювання блогерки. За словами юриста, її заява може містити склад кримінального правопорушення, передбаченого двома статтями ККУ:

436-1 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників

111-1 – колабораційна діяльність

Ключове тут не форма подачі, а саме смислова конструкція: Росія подається як держава, яка не хотіла вбивати людей, а лише реалізує "територіальні інтереси". Це об'єктивно легітимізує агресію і воєнні злочини,

– підсумував Євген.

Що відомо про позицію Софії Стужук і де вона зараз?