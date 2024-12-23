Все через погане самопочуття знаменитості. Тепер вона розповіла, що з нею сталося. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Lida Lee.

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Так, як виявилося, близько 5 ранку співачці стало погано і швидка госпіталізувала її. Ліда розповіла, що перенесла операцію, проте не розсекретила яку саме. Хірургічне втручання було раптове, тож зірка зазначила, що "цього в її планах не було".

Lida Lee госпіталізували до лікарні / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Співачка лише поділилася, що організм подавай їй знаки раніше, але вона на них не відреагувала. Все через сильне навантаження у грудні.

Є важливий момент, який я хочу нагадати: потрібно вміти зупинятися. Вчасно. Не чекати, поки тіло саме подасть сигнал… І зараз на різдвяні свята я дуже хочу зупинитись та провести час зі своєю сім’єю... Відчути справжню магію цієї пори, родинний затишок та поділитись зі всіма теплом і любов’ю,

– зазначила Lida Lee.

Вона також закликала, щоб всі берегли себе.

Нагадаємо, 5 грудня на концерті Наталії Бучинської запрошеним артистом був музикант Лесик. На сцені він раптово знепритомнів. З'ясувалося, що в музиканта зупинилося серце і він потрапив до реанімації. На щастя, співак прийшов до тями і його стан стабілізувався.