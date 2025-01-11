Українська співачка Тіна Кароль опублікувала новий ролик на своїй сторінці в тіктоці, пише 24 Канал. Вона вийшла на зв'язок з гримерки та показалась перед камерою в ліфі та спортивних штанах.
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У ролику Тіна Кароль розповіла, як відіграти три концерти поспіль. За її словами, секрет полягає у людині, в її витривалості та цілеспрямованості.
Як до змагань можна віднестись. Тільки дисципліна. Як ти їси, як ти спиш. Але це не робиться за день. Це системне життя,
– розповіла артистка.
Співачка додала, що не обходиться і без труднощів, особливо на великих концертах.
"Буває, що на сцені ловить судома. Але цього ніхто не бачить і ніколи не дізнається", – сказала Кароль.
Тіна Кароль про свої секрети вдалих концертів: відео
Потім Тіна Кароль вигукнула: "Боже, я гола. Ідіть звідси" та завершила відео. Ролик розсмішив мережу й зібрав понад 15 тисяч уподобань та безліч коментарів. Фани також діляться враженнями від концертів артистки:
- "Кінець просто вбив";
- "Тіно, кінець – топ";
- ""Боже, я гола" – так вчасно";
- "Весь час дивилась на її спортивне тіло. Теж таке хочу, мотивує займатись";
- ""Бери м'яч і х*ряч", найкраща";
- "Це неймовірно – три концерти поспіль і така потужна віддача! Тіна, ваш секрет успіху та підготовки – справжній приклад для всіх, хто прагне досягати великих висот!".