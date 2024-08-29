Попри те, що відео з трендом шириться уже приблизно два тижні, у вас є ще всі шанси стати його повноцінною частиною. Читайте найголовніші поради на Show 24 і сміло беріться до роботи.

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Найперше, що потрібно зробити, так це вивчити ключові рухи під пісню LISA – NEW WOMAN feat. Rosalía. Спершу може здатись, що потрібно танцювати швидко, й ви просто не встигаєте рухатись, але це не так. Для гарного результату потрібно трошки пластики та харизматичності, а швидкість – це другорядна справа.

Після того, як запам'ятаєте всі рухи, слід дібрати образ для кадру. Рекомендуємо вибрати щось яскраве та оригінальне. Якщо відео знімаєте наодинці, а не в дуеті, то камеру варто розташувати так, щоб чітко було видно ваше обличчя, а в кадр попадав увесь танець.

Цікавий факт, що майже кожен із тіктокерів додає власний рух до танцю. Це не є обов'язково, але якщо маєте ідеї, то можете сміло їх втілювати. Коли відео буде готове, накладаєте вирізаний куплет із пісні та публікуєте. У такий простий спосіб можна стати справжньою зіркою тіктоку.

Що відомо про трек

Пісня New Woman виконується японською співачкою LISA. Виконавиця відома піснями з титрів аніме. 16 серпня LISA на платформі ютуб презентувала нову пісню та відеороботу. Сьогодні кліп номер 1 серед найпопулярніших музичних відео у світі.

ISA – NEW WOMAN feat. Rosalía: дивіться відео онлайн

Користувачі залишають коментарі зі словами захвату. Дехто навіть пише, що їх дуже сильно тішить те, що LISA нарешті може робити музику так, як вона того хоче. Тож відкладайте вагання в сторону та мерщій ставайте частиною тренду.