Про втрату стало відомо у четвер, 6 листопада. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків.

Працівники музею висловили співчуття родині, друзям і близьким. Прощання з Віктором Маринюком відбудеться 8 листопада у Спілці художників о 12:30, повідомили в Одеському національному художньому музеї.

Видатний художник, філософ світла, майстер білого. Один із тих, хто формував мову українського нонконформізму – покоління, що не погоджувалося жити в межах "дозволеного", а творило власний вільний простір,

Віктор Маринюк / Фото з фейсбуку Музею Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

Чим відомий Віктор Маринюк?

Віктор Маринюк народився у квітні 1939 року. Навчався в автодорожньому технікумі, а згодом – в Одеському державному художньому училищі.

У 1975 – 1980 роках організовував квартирні виставки в Одесі й Москві та сам брав у них участь. Також брав участь у виставках за кордоном.

У 2008 році здобув звання "Заслужений художник України" за значний внесок в образотворче мистецтво і досягнення у професійній діяльності. У 2020 році організував виставку "Жити уважно". Один з його останніх виходів – відкриття проєкту "Тиша".

Роботи Віктора Маринюка / Фото з фейсбуку Музею Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

Віктор Маринюк належить до категорії художників-нонконформістів, чиї роботи стали частиною історії одеського мистецтва.