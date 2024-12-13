Танцівник публічного привітав його зі святом та показав, як хлопець змінився з роками. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Влада Ями.
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Так, 12 грудня Леону виповнилось 9 років. Малюк народився у 2015 році.
Зі своєю думкою, упевненістю й характером. Він точно знає, чого хоче, і 100% цього досягне,
– зазначили під роликом зіркові батьки.
У відео можна побачити кадри ще зовсім юного хлопця та відео й фото, як він підріс.
Цікаво, що нещодавно в родині Влада Ями сталося поповнення.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Влад Яма з дружиною та сином покинули Україну. Зараз сім'я мешкає в Маямі. За кордоном Влад продовжує займатися хореографією. Він проводить приватні уроки в різних студіях і час від часу в приватних спортзалах у клієнтів.