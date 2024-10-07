Під час цієї зустрічі принц Вільям і Володимир Зеленський обговорили низку стратегічних і важливих питань, які пріоритетні для обох країн. Після аудієнції президент України зазначив, що попереду чекає плідна співпраця та успішні проєкти, пише Show 24.

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Зустріч у Букінгемському палаці

У 2020 році відбулась перша зустріч з королівською родиною та подружжям Зеленських. Ба більше, це була одна з перших аудієнцій, яку провели Кейт і Вільям після початку карантину.

На таку подію Кейт Міддлтон обрала блакитну сукню з поясом, щоб підкреслити талію, а образ довершила туфлями-човниками на підборах бежевого кольору та дорогоцінною підвіскою на шиї із синім каменем.

Олена Зеленська одягнула костюм молочного кольору, обрала туфлі на невисоких підборах коричневого кольору та крихітний клатч такого ж відтінку. Принц Вільям та Володимир Зеленський постали у чорних класичних костюмах із білими сорочками та краватками.

Тоді перша леді України відмітила, що ця зустріч точно запам'ятається.

Чудова родина, молоді та щирі люди. Зустріч, що запам'ятається!,

– написала Олена Зеленська у своєму інстаграмі.

Президент, своєю чергою, запросив королевичів до України.

2021 рік – активні зустрічі та налагодження зв'язків

Оскільки це був період без повномасштабної війни та "оживання" світу після пандемії коронавірусу, Володимир Зеленський разом із першою леді доволі часто разом появлялись на заходах, обираючи стильні образи й демонструючи відмінний вигляд.

Президентське подружжя вручає нагороду дівчинці із Закарпаття / Фото Офісу Президента

Принц Вільям і Кейт Міддлтон також відновили велику кількість заходів і зустрічей, повертаючи монархію у публічну площину.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідують службу колядок у Вестмінстерському абатстві / Фото Getty images

Здавалось, що врешті настав той період, коли можна продовжувати розвивати політичну діяльність обох країн без суттєвих перешкод, однак наступний рік визначив зовсім інакший шлях як для України, так і для Британії.

Початок повномасштабної війни та смерть королеви Єлизавети II

24 лютого 2022 року життя усіх українців і президентського подружжя докорінно змінилось. Володимир Зеленський зосередився на захисті країни, а перша леді піклувалась про безпеку дітей.

Олена Зеленська неодноразово зізнавалась, що рідко бачиться з чоловіком, адже він живе й працює у своєму Офісі. Через це зменшилась кількість не тільки приватних зустрічей подружжя між собою, а й у публічному просторі побачити сімейство Зеленських разом – також рідкість.

У 2022 році Володимир й Олена знялись у спільній фотосесії для американського видання Vogue. У цьому випуску родина розповіла, як війна вплинула на них і як змінились їхні стосунки.

Володимир та Олена Зеленські в інтерв'ю для американського Vogue / Фото Енні Лейбовіц

Це був початок того періоду, коли Володимир Зеленський відростив бороду й змінив класичний костюм на вбрання кольору хакі. А перша леді поєднала строгість, простоту й витонченість у своїх образах.

2022 рік став також болючим і для Британії. Окрім того, що монархія і британський уряд підтримали Україну у найважчий для неї час, вони також зіштовхнулись зі страшною бідою – смертю Єлизавети II. Це був неймовірний удар для всього світу.

Відповідно до встановлених законів, тоді Кейт Міддлтон і Вільям успадкували титули принца і принцеси Уельських. До слова, доволі часто на публічних виходах подружжя почало з'являтись із дітьми, що розбавило звичні світлини їхнього життя.

Королівське подружжя разом із донькою Шарлоттою прибули на Ігри Співдружності / Фото Getty imsges

Королівське сімейство завжди демонструє хороший настрій і відмінний смак стилю.

Продовження війни та нові королівські обов'язки

За рік в України додалось чимало нових викликів і зобов'язань. Оскільки війна триває, то 2023 рік став для усіх черговим викликом. Президентське подружжя почало частіше давати спільні інтерв'ю, а спільні публічні виходи не залишались не поміченими для преси.

Подружжя Зеленських привітало українців із Новим Роком / Фото з інстаграму першої леді

Багато хто відмітив, що Володимир Зеленський дуже сильно змінився від моменту президентства, адже на його обличчі відбилась війна. Він навіть почав використовувати окуляри під час роботи. А Олена Зеленська залишилась такою ж витонченою та сильною жінкою.

У 2023 році для принца і принцеси Уельських додалось чимало роботи, адже нові зобов'язання просто не можуть чекати. Однак представник палацу зазначав, що Кейт і Вільям продовжать виконувати свою роботу скромно, як це було досі.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали службу до Дня Співдружності / Фото Getty images

Можна відмітити, що королівська сім'я майже не змінилась, однак уважна аудиторія відмічає, що принц Вільям дещо втратив волосся на голові.

Нові виклики та страшна хвороба Кейт Міддлтон

2024 рік став продовженням активної зовнішньої та внутрішньої політики українського керівництва. Володимир й Олена Зеленські не збавили темпів у публічних зустрічах і спільних виходах. Багато хто помітив, що перша леді не втрачає можливості тримати свого чоловіка за руку, щоб підтвердити міцність їхнього союзу.

Володимир й Олена Зеленські на виставці Алли Горської "Боривітер" / Фото з інстаграму першої леді

Цей рік став доволі складним для королівської родини, адже Кейт Міддлтон перестала появлятись на публіці, що породило чимало чуток. Наприкінці березня сама принцеса повідомила про те, що в неї діагностували онкологічне захворювання. У відеозверненні глядачі помітили, що Кейт схудла, а на обличчі відображається біль.

Нещодавно Міддлтон опублікувала нове звернення й підтвердила, що закінчила лікування від раку. У відео вона постала зі своєю сім'єю та анонсувала, що "з нетерпінням" чекає на повернення до роботи й повідомила про кілька публічних виступів у найближчі місяці.

Принц і принцеса Уельські / Скриншот із відео

Подружжя постало у простих образах, що здійснило неабиякий вплив на аудиторію. А королівський експерт відмітив, що королівська сім'я нічого схожого ніколи не робила. До слова, нещодавно принц Вільям появився на публіці після літньої відпустки й постав у новому стилі. У нього появилась коротка борідка, хоча раніше всі бачили сина короля з ідеально поголеним обличчям. Хтось вважає, що принц надихнувся своїм братом Гаррі.

Тож можна зробити висновок, що 4 роки – це період, який не тільки міняє долі людей, а й впливає на світову політику. Мабуть, ніхто не здогадувався, що за деякий час після першої зустрічі подружжя Зеленських із принцесою і принцом Уельськими, їхні життя кардинально зміняться на "до" і "після".