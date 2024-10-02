Відомі українські блогери після удару по Охматдиту довели, що не кожен з них може мати звання "лідера думок" чи "інфлюенсера". Тому журналісти Show 24 поцікавилися у Жені Галича, хто, на його думку, є реальним авторитетом.

До слова Більше було страшно, ніж складно, – Женя Галич пригадав свої перші дні у війську

Лідер гурту O.Torvald зауважив, що не слідкує за блогерами. Тому для нього лідерами думок серед авторитетних особистостей є Олександр Ярмак та Андрій Хливнюк.

Я просто ніколи в житті не дивився жодного блогера. Навіть не уявляю, що вони роблять. Для мене це темний ліс. А з музикантів Андрій Хливнюк для мене є авторитетом, лідером думок, прикладом для наслідування. Ще Саша Ярмак,

– поділився Женя Галич.

Повне інтерв'ю з Женею Галичем читайте на нашому сайті.

Зауважимо, раніше про свідомих знаменитостей висловився ведучий Фіма Константиновський. Він безумовно поважає захисників, та серед цивільних Фіма відзначив волонтера Дениса Христова.

"Те, що він робить, це нереально. Він займається волонтерством майже щодня з початку повномасштабного вторгнення. Знаю багатьох, хто теж активно волонтерив у перші місяці війни, але потім вони втомились від цього, почали перекладати відповідальність на інших і розганяти зради. А Денис продовжує ризикувати життям і не збирається зупинятися. Це викликає неймовірну повагу", – сказав Константиновський.