Шойгу приїхав у Маріуполь: журналіст назвав можливі причини його візиту

Міноборони Росії повідомляло, що їхній очільник Сєргєй Шойгу відвідав тимчасово окупований Маріуполь, щоб нібито перевірити "відновлення інфраструктури Донбасу". Є інша цікава версія, чому насправді він туди приїжджав.

Про це на ютубі 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, довкола візиту Шойгу на тимчасово окуповані території Донецької області вже пішла певна конспірологія. Окупанти дещо напружилися.

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Навіщо Шойгу їздив до Маріуполя

Як зазначив Бурлаков, так звані російські "воєнкори" вже почали шукати певний підступ у візиті Шойгу на окуповані території Донеччини. Існує версія, що Шойгу не довіряє начальнику генштабу та командувачу окупантів Валєрію Гєрасімову та певним генералам на цьому напрямку, деякі з яких можуть підтримувати власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

Також деякі "воєнкори" почали прогнозувати, що Шойгу їздить тими місцями, де може відбутися контрнаступ ЗСУ. І тут особливо цікаво, адже йдеться не про Мелітополь, а про Маріуполь.

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Один з "воєнкорів" каже, що ЗСУ може здійснити певний маневр та зробити те, чого від них не очікують. Піти на Маріуполь, а не на Мелітополь,

– зазначив Бурлаков.

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