Шойгу намагається налагодити зв'язки зі США, – Ступак пояснив, чому гарний сигнал для України

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу напередодні весь день просидів "на телефоні", щоб поговорити з Пентагоном та міністрами інших країн. Схоже, що навіть попри риторику Росії про "загниваючий Захід", країна-агресорка намагається налагодити зв'язки зі США.

Однак це неочікувано можна навіть трактувати як "позитивний сигнал" для України. Зокрема, так вважає Іван Ступак – експерт Інституту майбутнього. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Чому саме Шойгу намагався поговорити з міністром оборони Сполучених Штатів? На це може бути кілька причин. На думку Ступака, насамперед він хотів ще раз наголосити на "брудній бомбі".

По друге, Шойгу хотів знайти офіційний привід для комунікації, щоб його ніхто не міг звинуватити у тому, мовляв, "що ж ти за скотина, що дзвонила європейцям та американцям, ти що, проти нас?". Натомість він мав відмовку, нібито попереджаючи про "підступний план українців",

– сказав Ступак.

Однак він сам має на меті підтримувати стосунки зі США. Експерт Інститут майбутнього назвав це "показовим та обнадійливим кроком" для України.

"Принаймні Шойгу намагається ще якось балансувати. У нього немає таких настроїв, хоча на публіку він говоритиме те, що від нього вимагають. Разом з тим, ця комунікація показує, що він хоче щонайменше підтримувати стосунки з американцями та європейцями", – наголосив фахівець.

І додав, що це "дуже непоганий сигнал для нас, якась надія є", оскільки є людина, яка принаймні хоче цю комунікацію підтримувати.

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