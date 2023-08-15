Не "денацифікація" і "демілітаризація": Шойгу насмішив новим пріоритетом Росії у війні

У Росії через півтора року повномасштабної війни проти України раптом заговорили про нові цілі вторгнення. Що більше, у Росії фантазують, мовляв, їхня зброя ефективніша, аніж західна.

Чергову порцію казок під час так званої Московської конференції з безпеки озвучив очільник російського міноборони Сергєй Шойгу, пише 24 Канал. Раптом цілями агресії проти України стали не так звана "демілітаризація" та "денацифікація".

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Тепер у Росії брешуть, що воюють заради звільнення полонених

Тепер, зважаючи на слова Шойгу, ціль Росії у війні проти України – це звільнення російських військовополонених.

Звільнення військовослужбовців Росії з українського полону є однією із пріоритетних гуманітарних задач "спецоперації",

– заявив він.

Шойгу, ймовірно, не знає, що російські військовополонені не хочуть повертатися до Росії. Зокрема, як пише The Economist, полонені, які утримуються у таборі у Львівській області, просять українську владу не обмінювати їх до закінчення контрактів, або навіть до кінця війни.

Окупанти не хочуть більше брати участь у бойових діях і ставати "гарматним м'ясом".

Шойгу фантазує про російську зброю і ядерну загрозу на ЗАЕС

Голова російського міноборони продовжив мантру кремлівської пропаганди про якусь невідому міць армії Росії, яка вже втратила в Україні понад 200 тисяч військових та тисячі одиниць техніки.

В уяві Шойгу так звана "спецоперація" начебто знизила можливості західних держав "нав'язувати свої інтереси" у світі та "розвінчала міф про перевагу західних військових стандартів".

Нічого невразливого для російської зброї на полі бою сьогодні немає, у багатьох випадках західна техніка поступається навіть радянській,

– фантазує Шойгу.

От тільки він чомусь забув про те, що американський ЗРК Patriot, який був розроблений ще в минулому столітті, ефективно збиває російські ракети "Кинджал", про які пропаганда каже, мовляв, їм немає аналога.

Також російський міністр забув згадати про крилаті ракети Storm Shadow і SCALP і морські дрони, які наводять жах на окупантів.

Шойгу раптом здалося, що нібито дії ЗСУ можуть спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС, назвавши ситуацію там "тривожною". Однак саме Росія несе відповідальність за ситуацію на станції, яку окупувала та систематично створює там різні загрози.

У Росії плачуться про касетні снаряди

Голова ворожого міноборони зробив цинічну заяву, мовляв, Росія "може переглянути рішення про незастосування касетних боєприпасів у зв'язку з порушеннями норм гуманітарного права Києвом".

Однак Шойгу не згадав про те, що Росія вже давно активно використовує касетні снаряди, зокрема проти цивільних.

Врешті-решт, він похвалився, що відносини між Росією та Китаєм уже нібито "перевершили рівень стратегічних зв'язків" за всіма аспектами та стали "більш ніж союзницькими".

Проте й тут Шойгу не говорить усієї правди, оскільки Китай брав активну участь в обговоренні "формули миру" Зеленського в Саудівській Аравії, куди Росію не запросили.