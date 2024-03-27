У Росії анонсували формування флотилії "Дніпро": розвідка Британії розповіла про "нову мішень"

Російський воєнний міністр Сергій Шойгу оголосив про створення так званої "дніпровської" флотилії. Вочевидь для наших бійці з'явиться "мішень". Так, за даними британської розвідки, ворожі кораблі будуть вразливими для українських дронів.

Станом на зараз Сили оборони України потопили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Такий показник фіксується за понад два роки повномасштабної війни проти нашої держави.

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Які головні цілі нової російської флотилії

У зведенні британської розвідки зазначається, що російський воєнний міністр Сергій Шойгу оголосив про формування "дніпровської річкової флотилії" та бригади човнів.

Це буде нове формування, яке швидше за все, відповідатиме за безпеку водних шляхів Дніпра та островів, що розділяють Херсон, контрольований Росією та Україною.

Цілком реальна ймовірність того, що "дніпровська військова флотилія" буде підпорядкована групі військ "Дніпро", яка у лютому 2024 року об'єднала запорізьку та дніпровську групу військ,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Міноборони Британії, Росія, ймовірно, хоче запобігти та перешкодити українським операціям через річку, таким як операція зі створення та підтримки плацдарму в Кринках.

Зазначається, що російські та українські сили втратили велику кількість особового складу та техніки під час атак на Кринки. Зокрема, 17 березня 2024 року українські сили у Кринках повідомили про відбиття у цьому районі атаки 810-ї гвардійської бригади морської піхоти Росії.

Тому, цілком ймовірно те, що це формування отримає функції річкового патрулювання від Чорноморського флоту, тоді як Чорноморський флот діятиме далі у східній частині Чорного моря.

"Дніпровська військова флотилія, ймовірно, буде вразлива для українських безпілотних надводних транспортних засобів, які ефективно знищують російські кораблі, що діють у Чорному морі", – переконані у британській розвідці.

Шойгу відвідав Чорноморський флот

Очільник міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту. Пропагандисти написали, що він поставив завдання проводити з особовим складом як у денний, так і в нічний час постійні тренування щодо відбиття атак противника, а також підвищувати живучість кораблів.

Крім того, Шойгу доручив встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження українських безпілотників.