Сергій Шойгу оскандалився заявою про свою співпрацю з екскерівниками Югославії, яких засудили за військові злочини. Російський політик заявив, що йому "пощастило" взаємодіяти з цими людьми.

Під час пропагандистського форуму російський міністр оборони Шойгу заговорив про внутрішні загрози. Останнім часом вони начебто призвели до "розкладання" суспільства. Політик заявив, що він нібито був свідком багатьох таких процесів.

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Зокрема, як приклади Шойгу назвав Сербію та колишню Югославію.

З багатьма керівниками, які потім потрапили під Гаазький трибунал, мені, не буду приховувати, пощастило працювати разом, взаємодіяти,

– заявив політик.

Кого згадав Шойгу

Слободана Мілошевича – експрезидента Югославії. Гаазький трибунал висунув йому та ще 4 керівникам країни звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Мовиться про низку трагедій у Косово у 1999 році. Політиків засудили через вбивства, переслідування, депортацію, а також – порушення законів війни. Мілошевич помер у 2006 році у в'язниці.

– експрезидента Югославії. Гаазький трибунал висунув йому та ще 4 керівникам країни звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Мовиться про низку трагедій у Косово у 1999 році. Політиків засудили через вбивства, переслідування, депортацію, а також – порушення законів війни. Мілошевич помер у 2006 році у в'язниці. Ратко Младича – ексгенерала армії боснійських сербів. За масові вбивства мирного населення та інші військові злочини у 2017 році його засудили до довічного ув'язнення. За оцінками суду, Младич особисто курував масові розправи над боснійськими мусульманами. Тоді вбили тисячі людей.

– ексгенерала армії боснійських сербів. За масові вбивства мирного населення та інші військові злочини у 2017 році його засудили до довічного ув'язнення. За оцінками суду, Младич особисто курував масові розправи над боснійськими мусульманами. Тоді вбили тисячі людей. Радована Караджича – колишнього лідера боснійських сербів, засудженого до довічного ув'язнення за геноцид під час конфлікту у колишній Югославії. Політика визнали винним у причетності до вбивств понад 7 тисяч мусульман.