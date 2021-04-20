У Міноборони Росії озвучили причину нарощування війська біля кордону України

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прокоментував ситуацію на Донбасі. Він вкотре заявив, що керівництво України прагне дестабілізації.

Джерело:

сайт міноборони Росії

Альянс продовжує вести провокативну діяльність в повітряному просторі і акваторії Чорного моря. Таку заяву голова міноборони Росії зробив на засіданні колегії 20 квітня.

Тим часом Захисникам України заборонили реагувати на провокації бойовиків на Донбасі, – Кулеба

Що в мінобороні Росії кажуть про нарощення сили

У характерному тоні Сергій Шойгу сказав, що США і НАТО роблять провокації. Російські ж війська південного військового округу і північного флоту виконують накази президента і його доручення.

Україну ж Шойгу звинуватив у дестабілізаційній діяльності у повітрі та в акваторії Чорного моря.

Зберігається деструктивний курс військово-політичного керівництва України, яке прагне дестабілізувати ситуацію на Донбасі. США і НАТО продовжують вести провокативну діяльність в повітряному просторі і акваторії Чорного моря,
– сказав Шойгу.

За його оцінкою, "військово-політична обстановка на південно-західному стратегічному напрямку залишається складною". Це нібито, за словами Шойгу, пов'язано зі спробами іноземних держав наростити свою військову присутність.

Росія нарощує силу на Донбасі

  • Про стягування російських військ до українських кордонів наприкінці березня попереджав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
  • За два тижні концентрація військ окупанта зросла в декілька разів. У Пентагоні вже підрахували російські війська, які зібрались біля кордону України.
  • Там зазначили, що ця кількість точно більша, ніж у 2014 році.
  • Штати не вірять, що так Москва проводить військові навчання.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що саме зараз можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордону України.