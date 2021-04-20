У Міноборони Росії озвучили причину нарощування війська біля кордону України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прокоментував ситуацію на Донбасі. Він вкотре заявив, що керівництво України прагне дестабілізації.

Альянс продовжує вести провокативну діяльність в повітряному просторі і акваторії Чорного моря. Таку заяву голова міноборони Росії зробив на засіданні колегії 20 квітня.

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У характерному тоні Сергій Шойгу сказав, що США і НАТО роблять провокації. Російські ж війська південного військового округу і північного флоту виконують накази президента і його доручення.

Україну ж Шойгу звинуватив у дестабілізаційній діяльності у повітрі та в акваторії Чорного моря.

Зберігається деструктивний курс військово-політичного керівництва України, яке прагне дестабілізувати ситуацію на Донбасі. США і НАТО продовжують вести провокативну діяльність в повітряному просторі і акваторії Чорного моря,

– сказав Шойгу.

За його оцінкою, "військово-політична обстановка на південно-західному стратегічному напрямку залишається складною". Це нібито, за словами Шойгу, пов'язано зі спробами іноземних держав наростити свою військову присутність.

Росія нарощує силу на Донбасі