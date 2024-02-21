Шойгу та Путін видають захоплення Авдіївки за успіх: в ISW пояснили, для чого це їм

Після кількох місяців героїчної оборони українські військові були змушені відійти з Авдіївки. Російське військово-політичне керівництво намагається видавати це за великий успіх, однак аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, чи так це насправді.

Президент Росії Владімір Путін і міністр оборони Сєргєй Шойгу похизувалися захопленням Авдіївки. На зустрічі 20 лютого Шойгу поінформував Путіна про захоплення цього міста та ширшу військову дію Росії в Україні.

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Видають виснажливу операцію за успіх

Росія намагається посіяти обурення та недовіру до українського командування за нібито хаотичний відхід українців з Авдіївки. Шойгу використав брифінг і подальше інтерв’ю кремлівському інформаційному каналу, щоб подати п’ятимісячну виснажливу російську наступальну операцію з захоплення Авдіївки як разючий успіх з мінімальними втратами, попри те, що українські та російські оцінки вказують на те, що російські втрати в бою за Авдіївку склали від 16 до 47 тисяч.

Шойгу стверджував, що російська операція із захоплення Авдіївки була оперативним успіхом, оскільки українські сили довго укріплювали населений пункт, але Шойгу не стверджував, що захоплення населеного пункту принесе будь-які конкретні оперативні переваги. Міністр оборони країни-агресорки також наполягав, що російські війська завдавали до 450 високоточних авіаударів на день протягом останніх днів російських спроб захопити Авдіївку.

ISW оцінює, що російські сили, ймовірно, встановили тимчасову обмежену та локалізовану перевагу в повітрі протягом цього часу, і Шойгу, ймовірно, намагається подати тимчасовий період як постійний російський потенціал,

– мовиться у зведенні.

Спроби Путіна та Шойгу назвати захоплення Авдіївки великою бойовою перемогою в російському інформаційному просторі, ймовірно, спрямовані на те, щоб показати, що дії російської армії в Україні мають успіх, а Путін – цілком компетентний президент. Ймовірно, це пов'язано із виборами, які пройдуть в березні.

Зусилля Кремля висвітлити операцію в Авдіївці як успіх мають також посіяти паніку в українському інформаційному просторі та деморалізувати населення.

Темп наступальних операцій Росії під Авдіївкою різко сповільнився