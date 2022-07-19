шойгу звичайний піарщик, у російській армії його ніхто серйозно не сприймає, – Піонтковський

сергій шойгу прибув у командний пункт та дав російським військам наказ наступати по всім напрямам. Проте не повідомляється, чи приїхав він для цього на території України.

Військові не сприймають шойгу. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Він не авторитет, а людина піару. Він виставив себе як піарщик ще в МЧС. Всі 90-ті та нульові роки під час будь-якої пожежі чи повені прилітав шойгу і тут же негайно одну людину рятував. Оцим він зробив свою кар'єру", – розповів Піонтковський.

За його словами, військові ні в що не ставлять шойгу й це цілком очевидно. Те, що він сказав, – немає ніякого значення. Проте посилити ракетний терор, вони можуть.

Він (шойгу – 24 канал) здійснює помилку, адже думає, що цим можна змусити українське населення натиснути на керівництво, щоб воно пішло на капітуляцію,

– пояснив Андрій Піонтковський.

Крім того, додав, що цей терор ще й супроводжується агресивним лобіюванням через Західну агентуру, яка закликає до перемирʼя.

"Є оті всі крики москви: "підем до кінця", "не дозволимо", проте водночас на фоні реальні політичні заяви заступника міністра закордонних справ росії андрія руденка про те, що "давайте домовлятися". З такою тональністю, що "ми знищувати вас повністю не будемо, але нам би "звільнити" Донбас, а ще підпишіть, що ви нейтральні й не суньтесь в члени НАТО", – розповів російський публіцист.

Піонтковський зазначив, що його дивують слова "нейтральний статус". На території України ведеться війна на рівні геноциду українського народу. І в цій війні вони хочуть, аби країна зайняла нейтральний статус.

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