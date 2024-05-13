Що означає відставка Шойгу для війни в Україні: The Times пояснила наслідки

Російський президент Владімір Путін вирішив відсторонити Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони Росії на нового кандидата. Це звільнення є однією з найбільших перестановок у російській владі за останнє десятиліття.

Журналісти The Times зазначили, що однією з причин відставки Шойгу була потреба Кремля у гарному менеджері в міноборони. Водночас ці кадрові зміни в Росії матимуть безпосередній вплив на війну Росії проти України.

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Що значить для війни в Україні відставка Шойгу

У матеріалі The Times йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну російські збройні сили охопили чутки про марнотратство та некомпетентність міністра оборони Шойгу. Журналісти зазначили, що російський посадовець відомий своєю схильністю до розкоші, опинився під пильною увагою антикорупційних активістів.

У 2015 році вони виявили резиденцію Шойгу в комплексі, розташованому в безпосередній близькості від Москви, вартістю 15 мільйонів доларів США. Маєток, який, як зазначають, належить його невістці, був побудований на землі, яку нібито придбала його 18-річна донька.

Таким чином, як стверджує старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова, мета Путіна у відставці Шойгу полягає у підвищенні ефективності виробництва озброєнь і оптимальному задоволенні військових потреб країни-агресорки. Тому у цьому контексті Бєлоусов – логічний вибір для президента Росії, як кандидат на главу Міноборони.

Водночас військовий експерт Роб Лі зазначив, що кадрові зміни в Міністерстві оборони, ймовірно, свідчать про "довіру президента Путіна до Бєлоусова" і "необхідність поліпшення внутрішнього управління міноборони". Крім того, Семюел Бендетт, фахівець з російських військових технологій, підкреслив репутацію Бєлоусова як "великого пропагандиста вітчизняних програм з розробки безпілотників".

Прокоментували кандидатуру нового міністра також і у Кремлі. Так, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що Бєлоусов підходить для цієї посади, оскільки "військові витрати зросли до 6,6 відсотка ВВП".

Сьогодні на полі бою перемагає той, хто більш відкритий до нововведень, більш відкритий до їх практичного використання в бойових діях. Тому природно, що на нинішньому етапі президент ухвалив рішення про те, що міністерство оборони очолить цивільна особа,

– пояснив Пєсков.

У виданні також припустили, що потенційні перестановки в російському міноборони можуть призвести й до відставки начальника генерального штабу Валєрія Герасимова. Адже зазвичай нові міністри оборони прагнуть призначити союзника на ключові посади, хоча під час війни цього може і не статися.

Журналісти підкреслили, що попри почуття скинення, Шойгу залишиться на високій посаді голови Ради безпеки. Газета наголосила, що, ймовірно, це спосіб Путіна "тримати Шойгу поруч, але відокремленим від "системи", де знайти альтернативну роль було б складно".