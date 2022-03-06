Схоже, в окупантів закінчується нормальна військова техніка

6 березня 2022 , 13:36
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Джерело:

телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"

Росія щодня втрачає велику кількість особового складу й техніки в підлій війні проти України. Схоже, в окупантів закінчуються засоби для агресії проти нашої держави.

Росія перекидає автобуси

У соцмережах з'явилося відео, на якому відбувається перекидання "техніки". Якщо раніше орда перевозила танки, артилерійські системи тощо, то тепер це автобуси типу ПАЗ-3205 і пасажирські ГАЗелі.

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Також на відео видно безліч вантажівок і маршруток. На більшості російської "техніки" присутня знана літера Z.

Дивіться відео перекидання "техніки" росіянами

За даними Генштабу, станом на ранок 6 березня втрати Росії складають:

  • особового складу – понад 11 тисяч;
  • танків ‒ 285;
  • бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 985;
  • артилерійських систем – 109;
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 50;
  • засобів протиповітряної оборони – 21;
  • літаків – 44;
  • гелікоптерів – 48;
  • автомобільної техніки – 447;
  • легких швидкісних катерів – 2;
  • цистерн з паливом – 60;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4.

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Автор: Михайло Гема