Схоже, в окупантів закінчується нормальна військова техніка

Росія щодня втрачає велику кількість особового складу й техніки в підлій війні проти України. Схоже, в окупантів закінчуються засоби для агресії проти нашої держави.

Росія перекидає автобуси

У соцмережах з'явилося відео, на якому відбувається перекидання "техніки". Якщо раніше орда перевозила танки, артилерійські системи тощо, то тепер це автобуси типу ПАЗ-3205 і пасажирські ГАЗелі.

Варто знати Чернігів, Суми, Маріуполь та околиці Києва: у МВС назвали оточені ворогом ділянки

Також на відео видно безліч вантажівок і маршруток. На більшості російської "техніки" присутня знана літера Z.

Дивіться відео перекидання "техніки" росіянами

За даними Генштабу, станом на ранок 6 березня втрати Росії складають:

особового складу – понад 11 тисяч;

танків ‒ 285;

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 985;

артилерійських систем – 109;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 50;

засобів протиповітряної оборони – 21;

літаків – 44;

гелікоптерів – 48;

автомобільної техніки – 447;

легких швидкісних катерів – 2;

цистерн з паливом – 60;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!