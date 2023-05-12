Шредер був на вечірці Росії до 9 травня: Польща розслідує його роль у нападі Путіна на Україну

Колишній німецький канцлер Герхард Шредер притягує до себе скандали, наче магнітом. Так, 9 травня його помітили на вечірці у посольстві Росії у Берліні.

Журналістам вдалося зробити фото Шредера та його дружини на прийомі, присвяченому "пабєдє". Крім нього, на вечірці був ще й колишній генсек Соціалістичної єдиної партії Німеччини (часів НДР) Егор Кренц.

Читайте також Загроза для України і союзник Орбана: як зупинити проросійський реванш у Словаччині

А ще помітили лідерів правої партії Альтернатива для Німеччини та лівої партії Лінке. Вони закликають зняти з Росії санкції, накладені за напад на Україну.

Вчинок Шредера засудили

Так, Катя Маст, одна з лідерів фракції СДПН у бундестазі, наголосила, що поведінка Шредера для неї "незбагненна". Це вона сказала, спілкуючись з журналістами.

А от політик від ХДС Торстен Фрай додав, що "поведінку Шредера навряд чи можна перевершити через несмак".

Того ж дня, коли колишнього канцлера приймали російські дипломати, безневинні люди в Україні гинули через розв'язану Росією агресивну війну,

– сказав Фрай.

Критика з боку колег-політиків – квіточки. Насправді у Шредера значно серйозніші проблеми, пов'язані зі вторгненням Росії.

Прокуратура вивчає причетність Шредера

Польська прокуратура взялася за розслідування вторгнення Росії на територію України. За наявними даними, вивчатимуть також роль Шредера у підготовці нападу Кремля на Київ.

Так, Національна прокуратура отримала повідомлення. У ньому йдеться про те, що Шредер міг скоїти кримінальний злочин. Самим розслідуванням займається Мазовецький відділ Нацпрокуратури з питань організованої злочинності та корупції.

Згідно з документами, отриманими слідством – німецький політик міг використовувати посади в російському енергетичному секторі для подальшого тиску на країни ЄС та Україну. Слідчі також з'ясовуватимуть, яку роль відігравала колишня канцлерка у підготовці до вторгнення,

– йдеться у виданні RFM24.

Акцент роблять і на тому, що після вторгнення Шредер не відсторонився від Кремля. Натомість він продовжив обіймати посади в енергетичних компаніях Росії.