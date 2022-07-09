У Шрі-Ланці протестувальники увірвалися в резиденцію президента й захопили її: вражаючі відео

На Шрі-Ланці тисячі протестувальників увірвалися до резиденції президента Готабаї Раджапакси. Останньому довелося тікати, аби врятуватися від розлюченого натовпу.

Протестувальникам протистояли силовики, які застосовували проти людей сльозогінний газ та водомети.

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Демонстранти з усієї країни пройшли маршем до Коломбо, вимагаючи відставки президента після кількох місяців протестів на тлі неефективного управління економічною кризою в країні.

Тисячі антиурядових демонстрантів приїхали до столиці на автомобілях, фургонах та автобусах, а офіційні особи заявили, що деякі навіть "захопили" потяги, щоб дістатися туди.

Протестувальники захопили резиденцію президента: дивіться відео

У Шрі-Ланці не вщухають протести: дивіться відео

Президенту довелося втекти

В результаті протестувальники взяли штурмом резиденцію президента. Главі держави довелося рятуватися втечею від агресивного натовпу демонстрантів. Його перевели у безпечне місце.

Протестувальники захопили будинок президента. У мережі з'явилося відео, як люди "розважаються" у басейні у резиденції Готабаї Раджапакси.

Розваги протестувальників у басейні: дивіться відео

Що цьому передувало

У квітні 2022 року Шрі-Ланка зіткнулася з економічною кризою, яку експерти оцінюють як найважчу в історії країни. У державі спостерігається нестача іноземної валюти, що виникла через дефіцит туристів на тлі пандемії, у зв'язку з чим країна втратила можливість оплачувати закупівлю палива.

Згодом у Шрі-Ланці почалися масові протести, внаслідок чого влада була змушена ввести надзвичайний стан і оголосила дефолт. Зовнішній борг країни досяг 51 мільярда доларів, з яких 700 мільйонів доларів припадають на борг державної нафтогазової компанії Ceylon Petroleum Corporation.

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Країна переживає найгіршу фінансову кризу за десятиліття, через що мільйони людей мають проблеми з придбанням їжі, ліків та палива. Країна навіть попросила допомоги у президента росії владіміра путіна.