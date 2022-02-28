Штаб ООС показав безстрашних бійців мотопіхотної бригади, які захищають Луганщину

Військові окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка вже п’ятий день стримують потужну навалу росіян на луганському напрямку. Вони мужньо захищають нашу землю.

Кадри з українськими воїнами показали у фейсбуці на сторінці штабу Операції об'єднаних сил. Там наголосили, що ці бійці зупинили несамовиті атаки окупантів.

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Безстрашні воїни дають відсіч ворогу

Їх, підкреслили в ООС, не лякає шквальний вогонь градів та важкої артилерії. Для повноцінної відсічі російському загарбнику військові ефективно використовують як допомогу українських партнерів, так і штатне озброєння підрозділів.

Проте не лише єдиною ділянкою свого фронту живуть наші солдати. Кожну вільну хвилину вони шукають новини з загальнонаціональної відсічі ворогу,

– мовиться у повідомленні.

"Успіхи опору українців просто вражають і надихають. Це яскравий показник того, що Збройні сили і народ є єдиними у досягнені мети – єдиної, соборної, вільної України", – підсумували там.

Українські захисники на Луганщині / Фото штабу ООС

Зранку 28 лютого українські бійці на Луганщині вирівняли лінію фронту та продовжують тримати оборону. Російським загарбникам не вдається взяти великі міста області.

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