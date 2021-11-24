Штампували фальшиві сертифікати вакцинації: поліція викрила зловмисників на Рівненщині

На Рівненщині правоохоронці викрили групу осіб, які займалися підробкою сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Також вони виготовляли негативні ПЛР-тести та міжнародні свідоцтва.

Ціна за "фальшивку" становила від 1 500 гривень до 200 євро. Документи використовували й для виїзду за кордон.

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Групу зловмисників вдалося викрити під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів кримінального провадження.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 94 підроблені міжнародні сертифікати про вакцинацію, які підлягали збуту, бланки негативних ПЛР-тестів, "чорнову" бухгалтерію, мокрі печатки медзакладів і лікарів та поліграфічне обладнання.

Також на комп'ютерах виявили 100 сертифікатів, які ще не встигли надрукувати та передати "замовникам".



Правоохоронці викрили осіб, які підробляли сертифікати вакцинації / Фото Нацполіції

Крім того, поліція вилучила гроші у різній валюті на загальну суму понад 155 тисяч гривень, отримані злочинним шляхом.

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Наразі правоохоронці з'ясовують обставини злочину та встановлюють інших осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

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