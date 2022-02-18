Штампують фейки та оголосили евакуацію: напруга на Донбасі досягла піку

Від бойовиків пролунали заяви про те, що вони начебто евакуюють жителів з території двох "республік". Саме так вони називають наш окупований Донбас.

Мовляв, окупанти рятують їх від "масштабного вторгнення українських військ". Ну чистий Джордж Орвелл.

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Стоїть за цими заявами звичайне прагнення і ватажків, і Кремля й надалі посилювати напругу, яка вже досягла піку.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував загострення на Донбасі останніх днів як "аномальні події". За ними ми продовжуємо пильно стежити. Для того, щоб зрозуміти наскільки воно аномальне, то я назву вам всього кілька цифр.

З початку 2022 року в середньостатистичний день на Донбасі фіксували від 2 до 5 порушень перемир'я за добу. Натомість протягом доби 17 лютого ворог відкривав вогонь 60 разів.

Уже станом на 14:00 18 лютого ми мали ще 45 обстріли. Більшість – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Під обстріл потрапили 26 населених пунктів і конвой Червоного Хреста.

"Многоходовки" окупантів

Постраждали житлові будинки, ліцей та дитячий садок. Проте що вам ще треба знати про "народное ополчение"?

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 05:20 хвилини)



Вони не збираються помирати за Батьківщину та Володимира Путіна, тому розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, щоб якщо українська армія відкриє вогонь у відповідь, нас можна було б звинуватити у геноциді.

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Саме так виправдати свій наступ на українські території, бо так вони вже не наступають, а рятують. Ми, як то кажуть не перший день на війні, тому всі їхні "многоходовочки" вивчили як свої 10 пальців.

Нові фейки у стилі "розіп'ятого хлопчика"

Проте коли всі ці провокації не вдаються, що роблять на Росії? Я впевнена, ви знаєте відповідь на це запитання. Добре, підказую. "Розіп'ятий хлопчик". Згадали? Правильно. Штампують на своєму Russian TV фейки.

Цього разу не про хлопчика й навіть не про "візитку Яроша", а про цілу карту наступальних дій України. Надзвичайно секретний документ з усіма деталями, певно, прислали їм на пошту, інакше де б вони ще його взяли.

Чомусь пригадався мультфільм про Панду Кунг-Фу і секретний інгредієнт супу, який полягав у тому, що ніякого секретного інгредієнта немає. Як і плану України захопити Донбас за 4 дні.

Утім ми ж розуміємо на кого розрахована ця інформація. На середньостатистичного "русского Івана", який навряд чи візьметься перевіряти інформацію.

Ба більше, ніхто, окрім того, таки середньостатистичного Івана в цілому світі у це вже не повірить. У 2014 – можливо повірили б, а у 2022 старі методички вже не діють.

Про це ж під час екстреного засідання Радбезу ООН щодо України сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. Каже, ми готові, до того, що Москва може створити штучний привід для нападу на Україну.



Блінкен попередив, що Росія шукає штучні приводи для наступу / Фото Getty Images

Я тут чомусь подумала, що у разі якщо Путін наважиться на ескалацію, то це буде найанонсованіша війна. Можливо тому ми перестаємо її боятися.

Українці починають вірити у відсіч агресору

За останні дні значно зменшилася кількість українців, які вважають високою ймовірність повномасштабного вторгнення Росії. Водночас зросла кількість тих, хто вірить, що Україна зможе відбити напад. Дякую, Росіє, що нас згуртувала.

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Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування. От 19% опитаних, раніше було 28, сказали, що оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу, 33% – як середню, 20% – як низьку. Тоді як 25% вважають, що немає жодної загрози.

Разом із тим більшість опитаних (64%) упевнені, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться. Ще недавно таких було 58%.

На жаль, не спитала соціологічна група "Рейтинг" про, те хто останнім часом з українців завівся зброєю, щоб допомогти нашим збройним силам протистояти агресору у разі чого.

Про легалізацію зброї та Мюнхенську конференцію – дивіться у повному випуску програми.