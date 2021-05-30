Штат Техас визнав Голодомор в Україні геноцидом

Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Листопад у штаті визнали місяцем пам'яті про жертв цієї трагедії.
Рішення підтримали 142 місцеві законодавці, і жоден не висловився проти. Про це йдеться у Резолюції №253 Палати представників штату Техас
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Техас визнав Голодомор геноцидом
Листопад 2021 року у Техасі стане місяцем пам'яті жертв Голодомору.
Палата представників 87 скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року місяцем пам'яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам'ять загиблих,
– йдеться у резолюції.
Техас став 23 американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932 – 1933 років в Україні.
Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас.
Нагадаємо. Голодомор 1932 – 1933 був найбільшим не лише в Україні, а й у всьому світі штучним голодом, який організувала радянська влада. У такий спосіб Сталін розраховував придушити український національно-визвольний рух. Внаслідок голоду загинули щонайменше 4 мільйони українців.
Визнання Голодомору геноцидом
- 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні", який трактує події як геноцид українського народу.
- У світі станом на 2021 рік геноцидом цю трагедію, окрім України, визнали 16 держав світу.
- У США Голодомор визнали геноцидом частково. Наприкінці 2018 року обидві палати Конгресу США визнали Голодомор в Україні геноцидом.
- Для остаточного визнання США цієї трагедії геноцидом необхідне відповідне рішення адміністрації США.
У яких країнах Голодомор визнали геноцидом / Інфографіка 24 каналу