Штати змінили правила, за якими пропускатимуть людей в аеропорт Кабула
Джерело:CNN
Вашингтон змінює свою политику щодо дій в аеропорту Кабула. Тепер у приміщення пускатимуть тільки громадян США та країн НАТО, а також з грін-картою.
Штати заявили, що рішення діятиме з 23 серпня. Про це повідомляє видання з посиланням на власні джерела.
До теми США попросили Україну допомогти евакуювати людей з Афганістану
США пропускатимуть в аеропорт своїх громадян, а також НАТО й власників грін-карти
Вашингтон змінює свою політику щодо того, кого допускатимуть в аеропорт. З понеділка (23 серпня – 24 канал) тільки американські громадяни і власники грін-карт, а також громадяни країн НАТО зможуть проходити через ворота аеропорту,
– мовиться у повідомленні.
Також джерело видання заявило, що в аеропорт не пропускатимуть афганців, які працювали у відомствах США та подали заявки на отримання спеціальної імміграційної візи.
Все через те, що таліби допомагають перевіряти кандидатів для виїзду з країни – вони пропускають в аеропорт тільки подружжя і дітей громадян США і країн НАТО.
Ба більше, за інформацією джерела у аеропорту перебувають тисячі афганців. Серед них – чоловіки призовного віку, але Штати не планують їх виганяти.
До речі, 22 серпня стало відомо,що аеропорт закриють на 2 доби. Це зробили для того, щоб евакуювати людей, які вже перебували на його території.
Що відбувається в аеропорту Кабула в Афганістані: коротко
- Після захоплення влади талібами, з 15 серпня, афганці перебувають в аеропорту та намагаються покинути країну. Адже вони бояться залишатись при владі бойовиків.
- Через тисняву там вже загинули люди. Тільки 22 серпня стало відомо про 7 жертв. Також люди гинули, прив'язуючи себе до літаків ззовні.
- Військові США намагаються контролювати ситуацію. Вони збільшили свою кількість в аеропорту.
- США заявили, що евакуювали з Афганістану 17 тисяч людей, з яких 2,5 тисячі були американцями.