Штайнмаєр раптово підтримав постачання Україні касетних боєприпасів від США

Президент Німеччини зробив досить неочікувану заяву. Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що підтримує рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів.

Усім ясно, хто злочинець, а хто жертва, – Штайнмаєр

Політик закликав німецький уряд не заважати союзникам. Про це він сказав у інтерв'ю.

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Німецька позиція щодо заборони касетних боєприпасів залишається правильною, але в нинішній ситуації вона не повинна ставати на заваді Сполученим Штатам,

– сказав Штайнмаєр.

Він наголосив, що у німецькому суспільстві не може бути розбіжностей щодо того, кого підтримувати у війні, адже "рідко буває так чітко як зараз зрозуміло: хто є злочинцем і хто жертвою".

Штайнмаєр додав, що війна може завершитися хоч завтра, якщо Росія забере свою армію з України. Водночас якщо Україна припинить оборонятися, або союзники не подбають про те, щоб вона залишалася обороноздатною, то це стане кінцем України.

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