Штайнмаєр раптово підтримав постачання Україні касетних боєприпасів від США
Джерело:ZDF
Президент Німеччини зробив досить неочікувану заяву. Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що підтримує рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів.
Усім ясно, хто злочинець, а хто жертва, – Штайнмаєр
Політик закликав німецький уряд не заважати союзникам. Про це він сказав у інтерв'ю.
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Німецька позиція щодо заборони касетних боєприпасів залишається правильною, але в нинішній ситуації вона не повинна ставати на заваді Сполученим Штатам,
– сказав Штайнмаєр.
Він наголосив, що у німецькому суспільстві не може бути розбіжностей щодо того, кого підтримувати у війні, адже "рідко буває так чітко як зараз зрозуміло: хто є злочинцем і хто жертвою".
Штайнмаєр додав, що війна може завершитися хоч завтра, якщо Росія забере свою армію з України. Водночас якщо Україна припинить оборонятися, або союзники не подбають про те, щоб вона залишалася обороноздатною, то це стане кінцем України.
Україна отримає касетні снаряди: головне
- Україна непублічно просила США передати на фронт касетні боєприпаси. 7 липня у Вашингтоні повідомили, що схвалили новий пакет військової допомоги нашій державі і до нього увійшли касетні снаряди.
- Американський лідер Джо Байден зазначив, що це рішення було для нього складним і потребувало часу для роздумів. Він схвалив його оскільки в українців закінчуються боєприпаси, а в США їх вже не вистачає. Тому вирішили наразі надати касетні.
- США передадуть Україні снаряди з показником відмов у підриві суббоєприпасів не вище ніж 2,35%. Водночас ЗСУ зобов'язалися не використовувати їх у густонаселених регіонах.