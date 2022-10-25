Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром: про що говорили лідери

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхав до Києва. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Наш президент подякував Штайнмаєру за підтримку України. Про це інформує 24 канал.

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Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром

Вітаю в Києві Федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра! Внесок Німеччини в наш шлях до миру і відновлення територіальної цілісності – дуже вагомий,

– заявив український президент.

Зеленський подякував Штайнмаєру за допомогу у відбудові України, а також за постачання зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Втім, український лідер зазначив, що однієї системи замало.

Окрім цього, Зеленський наголосив, що риторика у Німеччині щодо підтримки України змінилась

"Зараз вона більш тепла, ніж погода на вулиці", – сказав президент.

Як проходила зустріч Зеленського та Штайнмаєра: дивіться відео

Нова допомога від Німеччини

Штайнмаєр під час свого візиту оголосив про передання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS і чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Я згоден з вами, що потрібен справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може спричинити нову війну,

– підкреслив президент Німеччини.

Росія змусила Штайнмаєра ховатися в укритті

Штайнмаєр під час візиту в Корюківку був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу. Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ. Українки розповіли німецькому президенту, що практично щодня чують звуки сирен і вже звикли до них.

Видання BILD повідомило, що Штайнмаєр провів в укритті понад годину. Тривогу оголосили, коли президент Німеччини спілкувався з міським головою Корюківки Ратаном Ахмедовим.

Нагадаємо, політолог Валентин Гладких розповів, що президент Німеччини все одно є важливою політичною фігурою світового рівня.

"Навіть якщо Штайнмаєр приїхав сюди просто "відмітитись" – це теж про багато що говорить. Це означає, що бути в Україні, спілкуватися з Зеленським – сьогодні репутаційно грає "в плюс" і можна вважати досягненням. Тому цей візит можна оцінювати позитивно", – заявив аналітик.

Він наголосив, що візит не викликає ілюзій, що це щось докорінно змінить, але він безумовно є важливим й недооцінювати його не варто.

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