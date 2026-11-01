"На обличчі було здивування": Штайнмайєр розкрив позицію Китаю щодо саміту про Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр провів розмову із главою КНР Сі Цзіньпінем. Політик сказав, що Китай відкинув саміт зі США та Росією щодо України.

Про зміст переговорів політик розповів у інтерв'ю німецькому телебаченню. Про це пише Yahoo.

Що розповів президент Німеччини?

Франк-Вальтер Штайнмайєр уточнив, що особисто порушив тему завершення війни під час зустрічі з главою КНР у Пекіні, яка відбулась у суботу, 31 жовтня. За спостереженням політика, питання про тристоронню зустріч відверто здивувало Сі Цзіньпіна.

Як зазначив німецький президент, реакція глави Китаю чітко засвідчила небажання вносити українське питання до порядку денного найближчих міжнародних зустрічей. За його словами, під час зустрічі в Пекіні Сі Цзіньпін наголосив, що врегулюванням війни мають займатися самі європейці.

Жодної підготовки до саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю не ведеться. Він прямо вказав на те, що це європейський конфлікт, у врегулюванні якого мають брати участь самі європейці,

– розповів Штайнмайєр.

Президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін справді можуть зустрітися на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені 18–19 листопада 2026 року. Проте слова Штайнмайєра спростували інформацію про можливе обговорення завершення російсько-української війни на цьому майданчику.

Що відомо про можливу тристоронню зустріч?

Раніше ініціативу провести переговори на трьох висунув Володимир Путін, запропонувавши узгодити завершення бойових дій за участі Вашингтона та Пекіна. Цю ідею диктатор обговорював із Дональдом Трампом під час телефонної розмови 9 жовтня 2026 року.

Згодом помічник господаря Кремля Юрій Ушаков 25 жовтня стверджував, що сторони нібито готові до переговорів і розпочали підготовку, однак у Китаї таких намірів не підтвердили. Водночас речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила про відсутність даних щодо підготовки саміту лідерів КНР, США та Росії.

Раніше аналітики журналу The Diplomat писали, чому Китай уникає зустрічі у тристоронньому форматі, наголошуючи на небажанні брати участь у розмовах щодо ядерного роззброєння, адже його арсенал значно менший за американський та російський.