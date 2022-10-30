Штайнмайєр визнав свої помилки щодо України: як це сприйняли в Німеччині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр під час свого жовтневого візиту в Україну визнав, що помилявся щодо російсько-української війни. Його нинішня риторика є спільною для всього німецького політикума.

Після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, у Німеччині відбулася докорінна зміна позиції. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Політика Німеччини повністю розвернулася

За словами співрозмовника, якщо раніше німці говорили, що "з Росією потрібно співпрацювати", то після 24 лютого в першому ж зверненні до Бундестагу канцлер Олаф Шольц заявив, що Росія – більше не партнер Німеччини.

Шольц заявив, що Росія є противником, загрозою для Німеччини та всього цивілізованого світу. Ситуація змінилася докорінно, адже до 24 лютого європейські еліти говорили, що "Путін злочинець, але з Росією якось треба домовлятися",

– розповідає Ігор Ейдман.

Він відзначає, що в такий спосіб європейці намагалися уникнути "ескалації конфлікту". Втім, така політика ні до чого хорошого не призвела й повністю провалилася.

"Росію довго вмовляли, намагалися зацікавити якимись фінансово-економічними відносинами. Та нічого не допомогло, і російська влада все одно розв'язала повномасштабну війну на європейському континенті", – каже політолог.

За його словами, ні німецька влада, ні Європейський Союз цього точно не очікували й сподівалися цього уникнути. Та після початку повномасштабної війни всі мости були спалені.

Як німці сприйняли зміну риторики Штайнмайєра

Соціолог переконаний, що коли б риторика Франка-Вальтера Штайнмайєра так суттєво змінилася, наприклад, 21 лютого, це викликало б величезну сенсацію. Втім, зараз це точно не сенсація.

Так говорять усі німецькі політики – від канцлера Шольца, ще жорсткіше говорить лідерка "зелених" Анналена Бербок, "вільні демократи" говорять так само. Опозиційний Християнсько-демократичний союз і його лідер Фрідріх Мерц теж так говорять,

– відзначив Ігор Ейдман.

Він переконаний, що в цьому питанні в німецьких еліт є консенсус, що путінська Росія – це противник, навіть ворог, домовлятися з яким неможливо.

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Що такого сказав Штайнмайєр