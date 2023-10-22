На півночі Європи вирує смертельний шторм "Бабет": люди можуть не повернутися додому до Різдва

На північну частину Європи звалився потужний шторм "Бабет", що спричинив значне підвищення рівня води у деяких регіонах Британії, Данії та Норвегії. Наразі відомо вже про чотирьох загиблих внаслідок негоди британців.

Повідомляється, що дощі триватимуть декілька днів, що може викликати нові повені в деяких частинах Британії. Мова йде про річки в Північному Йоркширі, Мідлендсі та на південному заході.

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Наслідки "Бабету" катастрофічні

На вихідних північну частину Європи, зокрема Британію атакував потужний шторм "Бабет". Він приніс за собою масштабні опади, що призвели до повені. Місцями вода досягала рівня грудей. Мешканців близько 500 будинків у місті Ноттінгемшир закликали евакуюватися через повінь. Ці будинки стали повністю спустошеними – "промокли килими, меблі зіпсовані".

Рятувальники пересуваються вулицями на човнах / фото CNN

У Шотландії вода почала відходити, проте місцева влада висловила побоювання, що місцеві не зможуть повернутися додому до Різдва. Деякі затоплені будинки не готові до заселення. Частини міста все ще вкриті забрудненим мулом. Синоптики прогнозують, що негода в деяких районах може тривати до вівторка. Наразі рівень води почав опускатися.

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Велика Британія повідомила вже про четверту смерть внаслідок повені. Однією з постраждалих була 83-річна Морін Гілберт – її знайшли мертвою в будинку в Честерфілді, центральна Англія. Вона мала інвалідність, а її син прибув запізно, коли вода досягала очей чоловіка.

Екстрені служби не могли потрапити у будівлю через високий рівень води. Син повернувся наступного ранку після приїзду – він підійшов до вікна, силою відчинив його і побачив, що "мама плаває у воді".

Вода затопила деякі дороги в Британії / фото CNN

Також шторм "Бабет" спричинив збої у залізничному сполученні. Станцію King's Cross у Лондоні довелося закрити на деякий час "для контролю кількості пасажирів". Станція була переповнена, тому довелося застосувати екстренні заходи.

Також компанія, яка керує буровою установкою у Північному морі повідомила, що внаслідок негоди відірвалася половина якорів – 4 з 8 наявних. Два вертольоти берегової охорони та пошуково-рятувальний вертоліт були залучені для переміщення 45 осіб персоналу на сусідні платформ.

Наслідки шторму "Бабет" у Британії / фото CNN

На початку жовтня тайфун атакував Сахалін

На російському острові Сахалін 6 жовтня вирувала негода – регіон накрив потужний тайфун. Через рясні зливи вулиці почали перетворюватися на річки, автомобілі – місцями повністю затоплені й опинилися під водою, а шквальний вітер зносить усе на своєму шляху.

Тоді влада скасувала заняття у школах, а тисячі росіян залишилися без світла. Було пошкоджено 44 лінії електропередачі та кілька сотень трансформаторних підстанцій. Місцеві заявляють, що причиною такого потужного наводнення стали вирубування лісів.