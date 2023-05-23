В Україні воюють роти "Шторм-Z" і БАРС: де ЗСУ помічали зеків і резервістів

Російське міноборони вербує зеків на війну в Україну. Для цього військове керівництво Росії створило власні ПВК.

Речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий розповів в інтерв'ю Radio NV, що кримінальний контингент Росія набирає у так звані роти "Шторм-Z", пише 24 Канал.

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Де помічали окупантів зі Шторм-Z" та БАРС

Сергій Череватий підтвердив, що російські роти "Шторм-Z" ЗСУ фіксували на Сході України. Насамперед їх бачили на лимано-куп'янському напрямку.

Вони з'являються. Їх набирають при військкоматах з людьми, у яких є проблеми із законом. Або вже з'явилися ці проблеми, але ще не дійшло до засудження. Їм пропонують альтернативу. Або вони на умовних термінах, щоб їх не перетворити (на реальні – 24 Канал), пропонують. Або вони вже засуджені, але їм пропонують як альтернативу йти воювати,

– розповів речник.

За його словами, вони діють за тією ж логікою із "м'ясними" штурмами, що використовували й вагнерівці. Тому в них зараз головна проблема – це особовий склад, а не боєприпаси, як брехали вагнерівці.

Адже тільки за одну добу росіяни тільки на Бахмутському напрямку обстріляли наші позиції 411 разів. Окрім того, у ворогів великі втрати. Саме тому більшість підрозділів окупантів оукомплектовані мобілізованими регулярного війська, які не дуже мотивовані воювати.

Уже залучені сюди, на східний фронт, і так званий БАРС – це бойовий армійський резерв, і територіальні війська, і роти "Шторм-Z", і вагнерівці,

– розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, Росія підтягує на Схід України все, що можна з особового складу. Адже втрати шалені і їх треба постійно поповнювати.

Втрати Росії величезні: останні новини

Джо Байден під час пресконференції 21 травня сказав, які втрати росіян під Бахмутом. За словами президента США, Росія втратила у боях за районний центр понад 100 тисяч одиниць особового складу.

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що це не єдине досягнення Збройних Сил України на цьому напрямку. Адже Кремль, завдяки продуманим діям наших військових, втратив величезну кількість БМП, танків, БТР, ствольної артилерії, РСЗВ, ППО.

Тільки за останню добу 22 травня Росія втратила на війні в Україні 480 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 204 360 окупантів. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий гелікоптер, 4 танки, 12 бойових броньованих машин ворога та іншу техніку.

БАРС – це резервна армія. Вони воюють за контрактом у запасі та отримують за це гроші.